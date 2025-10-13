Jefa del FMI dice que países carecen de una base normativa y ética para la IA
- 1 minuto de lectura'
Por Andrea Shalal
WASHINGTON, 13 oct (Reuters) - Los países de todo el mundo carecen de la base normativa y ética para hacer frente a la rápida llegada de la inteligencia artificial, dijo el lunes la directora del FMI, Kristalina Georgieva, quien instó a los grupos de la sociedad civil a "hacer sonar las alarmas".
Georgieva afirmó que la revolución tecnológica desencadenada por la IA, que avanza a gran velocidad, está dominada por las economías avanzadas, con Estados Unidos a la cabeza. Esto estaba abriendo una brecha cada vez mayor con los países en desarrollo, y les resultaría difícil ponerse al día.
El mayor déficit está en la regulación y la ética, dijo a los grupos de la sociedad civil en las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Washington. (Reporte de Andrea Shalal; Editado en español por Javier Leira)
