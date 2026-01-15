Jefa del FMI dice que últimas previsiones de crecimiento muestran resistencia a perturbaciones del comercio mundial

Kiev, 15 ene (Reuters) -

Las últimas previsiones económicas del Fondo Monetario Internacional, que se publicarán la próxima semana, mostrarán que la economía mundial sigue resistiendo a las perturbaciones comerciales y que el crecimiento es "bastante fuerte", dijo el jueves a Reuters la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva.

En una entrevista durante una visita a Kiev para discutir el préstamo del FMI a Ucrania, Georgieva no quiso decir específicamente si el FMI volvería a revisar sus previsiones ligeramente al alza como lo hizo el Banco Mundial esta semana.

En octubre, el FMI revisó levemente hacia arriba su previsión de crecimiento del PIB mundial para 2025, hasta el 3,2% desde el 3,0% de julio, ya que el lastre de los aranceles estadounidenses fue menor de lo que se temía inicialmente. Mantuvo sin cambios su previsión de crecimiento mundial para 2026, en el 3,1%.

Consultada por las previsiones de enero, Georgieva dijo: "Más de lo mismo: que la economía mundial es notablemente resistente, que la crisis comercial no ha descarrilado el crecimiento global, que los riesgos se inclinan más hacia el lado negativo, aunque el rendimiento actual sea bastante sólido".

Está previsto que el FMI publique su actualización de las perspectivas de la economía mundial el 19 de enero. (Reporte de Andrea Shalal en Kiev; Redacción de David Lawder en Washington; Editado en español por Daniela Desantis)