Por David Lawder

WASHINGTON, 1 feb (Reuters) - La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, afirmó el jueves que prevé que la Reserva Federal comience a recortar las tasas de interés en "cuestión de meses", pero advirtió del riesgo que supone para la economía mundial esperar demasiado para relajar la política monetaria.

Georgieva dijo a periodistas en la sede del FMI que cree que el banco central estadounidense tomó la decisión correcta el miércoles de mantener las tasas estables, pero que sigue siendo prudente a la hora de declarar la victoria contra la inflación.

"Si se evalúa cuidadosamente la postura de la Reserva Federal, se reconoce que el trabajo aún no ha terminado, pero que estamos cerca del final", dijo Georgieva.

Al mismo tiempo, afirmó que la economía estadounidense está preparada para un "aterrizaje suave", con un mercado laboral fuerte, pero advirtió que "no ha terminado. Todavía estamos a 50 pies del suelo y sabemos que hasta que no se aterriza no se acaba".

Pero dijo que hay un delicado equilibrio a la hora de acertar con el momento oportuno para empezar a relajar las tasas, y añadió que mantenerlas más altas de lo necesario podría perjudicar el crecimiento tanto en Estados Unidos como en las economías emergentes.

Si la Fed espera demasiado para bajar las tasas, algunos países emergentes con tasas más bajas podrían ver sus divisas sometidas a presión, exacerbando la inflación, dijo Georgieva.

"Así que el momento en que Estados Unidos flexibilice su política monetaria es, de hecho, muy importante: no demasiado pronto, pero tampoco demasiado tarde", dijo, añadiendo que no creía que fuera "muchos meses" o un año. "Estamos hablando de un 'timing' que es cuestión de meses".

Los operadores siguieron reduciendo las apuestas a un recorte de tasas de la Fed en marzo hasta el 36,5% desde casi el 90% de hace un mes, mientras que aumentaron la probabilidad de un recorte en mayo al 93,3%, según la herramienta FedWatch de CME Group. (Reporte de David Lawder. Editado en español por Javier Leira)