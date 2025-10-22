Jefa del Louvre culpa a las cámaras de seguridad del robo de US$102 millones en joyas

La jefa del museo admite fallas de seguridad en la redada del domingo a la luz del día

Infraestructuras deficientes y falta de cámaras en el famoso museo de París

Reapertura del Louvre tras tres días de cierre

Por Manuel Ausloos y Inti Landauro

PARÍS, 22 oct (Reuters) - Las cámaras del Louvre no detectaron a los ladrones a tiempo para impedir el audaz robo a plena luz del día de algunas de las joyas de la corona francesa, declaró el miércoles la jefa del museo, en medio de la creciente indignación contra las autoridades por las graves fallas de seguridad.

Los ladrones irrumpieron el domingo en el mundialmente famoso museo parisino utilizando una grúa para romper una ventana del piso superior y robaron joyas por un valor estimado de 88 millones de euros (US$102 millones) antes de escapar en motocicletas. La noticia del robo resonó en todo el mundo y provocó un examen de conciencia en Francia por lo que algunos consideraron una humillación nacional.

Laurence des Cars, presidenta directora del Louvre, dijo a senadores que había presentado su dimisión, pero la ministra de Cultura, Rachida Dati, la rechazó.

"A pesar de nuestros esfuerzos, a pesar de nuestro duro trabajo diario, hemos sido derrotados", declaró Des Cars ante una comisión del Senado.

Muchos en Francia y en todo el mundo se han quedado perplejos por cómo cuatro asaltantes encapuchados fueron capaces de llegar en coche hasta el museo más visitado del mundo, romper una ventana del segundo piso y hacerse con un atractivo botín sin ser detenidos. Los ministros han admitido que se produjeron graves fallas de seguridad.

"No detectamos la llegada de los ladrones con suficiente antelación", declaró Des Cars, que achacó el hecho a que no había suficientes cámaras exteriores vigilando el perímetro del Louvre.

Las cámaras de seguridad exteriores no ofrecen una cobertura completa de la fachada del museo, dijo, y añadió que la ventana por la que entraron los ladrones no estaba vigilada por CCTV.

Des Cars afirmó que había advertido en repetidas ocasiones que la seguridad del centenario edificio se encontraba en un estado calamitoso.

“Las advertencias que venía haciendo se hicieron terriblemente realidad el pasado domingo”.

Se comprometió a establecer perímetros de prohibido aparcar en los alrededores del Louvre, mejorar la red de CCTV y pedir al ministerio del Interior que instale una comisaría de policía en el interior del museo.

El atraco, perpetrado un domingo por la mañana después de que el Louvre abriera sus puertas a los visitantes, ha provocado una evaluación de la seguridad en los museos de todo el país. París alberga algunas de las instituciones culturales más conocidas del mundo, incluidos museos como el Orsay, el Pompidou y el Quai Branly, que contribuyen a sostener un turismo en auge.

Al menos cuatro museos franceses han sido objeto de robos en los dos últimos meses, según medios de comunicación.

El martes, la fiscalía informó que había imputado a una mujer de origen chino por el robo de seis pepitas de oro valoradas en 1,5 millones de euros (US$1,75 millones) en el Museo de Historia Natural de París el mes pasado. Fue detenida en Barcelona cuando intentaba deshacerse de oro fundido.

(US$1 = 0,8575 euros) (Reportajes de Geert De Clercq, Benoit Van Overstraeten, Manuel Ausloos e Inti Landauro; editado en español por Natalia Ramos)