Jefa diplomática de la UE pide "contención" en Venezuela tras hablar con Rubio

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, pidió el sábado "contención" y respeto al derecho internacional después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara la captura un ataque contra Venezuela y la "captura" de su dirigente Nicolás Maduro.

Kallas indicó en la red social X que habló con el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, y le recordó que la Unión Europea (UE) cuestiona la legitimidad democrática del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Pero "en cualquier circunstancia, deben respetarse los principios del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas. Hacemos un llamamiento a la contención", escribió.