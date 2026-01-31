Jefa diplomática EEUU llega a Caracas y se reúne con canciller venezolano

31 ene (Reuters) - La nueva jefa de la misión diplomática de Estados Unidos para Venezuela, Laura Dogu, llegó el sábado al país caribeño en medio de un proceso de reanudación gradual de las relaciones bilaterales, rotas en 2019 por el derrocado Nicolás Maduro.

Dogu aterrizó la tarde del sábado en Venezuela y posteriormente se reunió con el canciller venezolano, Yván Gil.

"Hemos recibido en Caracas a la diplomática estadounidense Laura Dogu, enviada de EEUU, en el marco de la agenda de trabajo (...) orientada a marcar una hoja de ruta en asuntos de interés bilateral, así como abordar y resolver las diferencias existentes por la vía del diálogo diplomático y sobre la base del respeto mutuo y del Derecho Internacional", dijo Gil en su canal de Telegram.

Más temprano, Dogu, quien asumirá como encargada de negocios y que antes fue embajadora en Honduras y Nicaragua, dijo en un mensaje en X que su equipo y ella estaban "listos para trabajar".

Tras la dramática captura de Nicolás Maduro a principios de enero, Delcy Rodríguez asumió el poder y ha cooperado con las exigencias del presidente estadounidense, Donald Trump. Esta semana, Rodríguez anunció una amnistía general y el cierre de una famosa cárcel en Caracas, denunciada como un centro de torturas.

(Reporte de Diego Oré en Ciudad de México)