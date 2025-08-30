Jefa diplomática poco optimista con que la UE consensúe sanciones contra Israel

La máxima responsable de política exterior de la UE, Kaja Kallas, reconoció este sábado que no es optimista respecto a la posibilidad de que el bloque acuerde sanciones contra Israel por las consecuencias humanitarias de la guerra en Gaza, debido a las disensiones internas.

“No soy muy optimista, y está claro que hoy (sábado) no vamos a adoptar decisiones”, dijo Kallas a la prensa en Copenhague, antes de una reunión de ministros de Exteriores del club de los 27.

“Esto significa que estamos divididos”, apostilló.

La Comisión Europea ha propuesto suspender la financiación de la UE a start-ups israelíes, pero incluso esta medida, más bien “indulgente”, no fue respaldada por el conjunto de Estados miembros, explicó Kallas.

Varios países de la Unión Europea, como Alemania, Hungría y Eslovaquia, son reticentes en cuanto a tomar medidas contra Israel, mientras otros como España e Irlanda se muestran claramente favorables.

Dinamara, que ejerce la presidencia semestral de la UE, se ha mostrado favorable a una solución que prescinda de la regla de la unanimidad prevalente en el bloque en materia de política exterior.

Y es que la UE debe “pasar de las palabras a los actos”, incidió el ministro danés de Exteriores, Lars Lokke Rasmussen, cuyo país apoya suspender la cooperación comercial con Israel, sancionar a ministros israelíes de extrema derecha y prohibir las importaciones provenientes de colonias en Cisjordania.

Esta decisión, tocante a la política comercial, puede tomarse con mayoría cualificada, abogó.

Israel se encuentra bajo presión internacional para poner fin a su ofensiva en Gaza, desatada en respuesta al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Como consecuencia de la ofensiva israelí, que ha dejado más de 63.000 muertos, la gran mayoría de la población gazatí se ha tenido que desplazar internamente más de una vez.

La ONU declaró el estado de hambruna en Gaza la semana pasada, acusando a Israel de "obstrucción sistemática" de las entregas humanitarias.

