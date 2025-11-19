Jefa policial de Nueva York permanecerá en el cargo, dice alcalde electo

NUEVA YORK (AP) — El alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció que la actual comisionada de policía de la ciudad permanecerá en el cargo, un gran logro para el alcalde entrante mientras busca calmar las preocupaciones sobre sus críticas pasadas a esa fuerza.

Mamdani expresó en un comunicado que Jessica Tisch ha erradicado la corrupción en los niveles superiores del departamento y "ha liderado un enfoque en todo el departamento hacia la rendición de cuentas y la transparencia, al tiempo que ha logrado reducciones históricas en el crimen violento".

Su decisión de continuar probablemente proporcionará cierto nivel de tranquilidad a los líderes empresariales de la ciudad y a otros que temían que la dura retórica pasada de Mamdani sobre el departamento durante las protestas de Black Lives Matter se tradujera en cambios radicales en la policía.

El nombramiento también marca una alianza política entre dos líderes con puntos de vista opuestos y antecedentes marcadamente diferentes.

Mamdani, un socialista democrático, hizo campaña por un cambio social y económico transformador en la ciudad. Tisch es la heredera de una fortuna familiar multimillonaria y ha sido considerada una moderada establecida.

Tisch declaró que ella y Mamdani "comparten muchos de los mismos objetivos de seguridad pública para la ciudad de Nueva York: reducir el crimen, hacer que las comunidades sean más seguras, erradicar la corrupción y proporcionar a nuestros oficiales las herramientas, el apoyo y los recursos que necesitan para llevar a cabo su noble trabajo".

Tisch tomó el control del departamento de policía de la ciudad el pasado noviembre. Ha supervisado una disminución en los tiroteos y en varias categorías de delitos mayores, ganándose elogios de la comunidad empresarial y de algunos grupos de reforma policial.

En un debate semanas antes de las elecciones, Mamdani anunció que planeaba pedirle a Tisch que continuara como comisionada de policía. Pero Tisch había declinado discutir la oferta tanto antes como inmediatamente después de la victoria de Mamdani, diciendo que estaba enfocada en liderar el departamento bajo el alcalde Eric Adams.

"El comisionado Tisch asumió un statu quo roto, comenzó a entregar responsabilidad, erradicando la corrupción y reduciendo el crimen en los cinco distritos", indicó Mamdani en el debate.

Pero el alcalde entrante y la comisionada de policía también tienen claras diferencias políticas. Tisch ha criticado ferozmente los cambios en las leyes de fianza del estado, que Mamdani apoya. Y mientras que el alcalde electo anteriormente había pedido desfinanciar a la policía, Tisch ha abogado por expandir sus filas, diciendo a principios de este año que "necesitamos más policías, y no voy a endulzarlo".

Desde entonces, Mamdani ha retrocedido en sus comentarios sobre recortar el financiamiento del departamento y ha dicho que mantendría el número de efectivos en su cifra actual.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.