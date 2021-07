Jefe bcentral de perú dice hablará sobre su permanencia con castillo una vez que proclamen al presidente

LIMA, 1 jul (Reuters) - El presidente del Banco Central de Perú, Julio Velarde, dijo el jueves que conversará con el socialista Pedro Castillo sobre su propuesta de mantenerse en el cargo una vez que se anuncie oficialmente el ganador de la reciente elección presidencial.

Castillo, que según el recuento de votos quedó primero en la elección del 6 de junio, pidió a Velarde públicamente el último fin de semana que permanezca como jefe del organismo monetario, en una señal que ha dado calma a los mercados financieros.

"Cuando me ha invitado el profesor Castillo le he agradecido y le he dicho que voy a conversar más largo con él, una vez que lo proclamen (presidente) básicamente", dijo Velarde en un foro económico organizado por el ministerio de Economía. "Le he agradecido profundamente que haya pensando en mi", agregó.

Velarde, cuyo mandato culmina junto al periodo presidencial de cinco años en julio, dirige en el banco central un directorio conformado por siete miembros. El Gobierno designa a cuatro, entre ellos su presidente, y al resto lo nombra el Congreso.

Pedro Francke, un economista de izquierda que ahora es portavoz económico de Castillo, había adelantado el lunes que el candidato presidencial habló en una teleconferencia con Velarde, quien le dijo que iba a evaluar la propuesta.

El economista Velarde es un funcionario muy respetado y reconocido en el mundo financiero y que se ha mantenido en el puesto desde 2006, pasando tres periodos de gobierno.

Castillo, un profesor de primaria e hijo de campesinos de 51 años, ha sacudido al mundo financiero porque dijo que planea reescribir la Constitución para darle al Estado un rol mas activo en la economía del país minero, aunque en el último tramo de su campaña moderó su discurso para ganar votantes de centro.

En el recuento de sufragios, Castillo quedó primero con una ventaja de unos 44.000 votos, pero la derechista Keiko Fujimori ha presentado recursos para anular 200.000 boletas, alegando supuestas firmas falsas en la votación, sin mayores pruebas.

Para cerrar el proceso electoral del 6 de junio, el jurado debe revisar todas las impugnaciones de la polarizada elección. (Reporte de Marco Aquino)

Reuters