Jefe comercial de EE. UU. dice que ningún país ha manifestado su intención de retirarse de acuerdos arancelarios

Por Andrea Shalal, Tatiana Bautzer y Marianna Parraga

WASHINGTON, 22 feb (Reuters) - El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, dijo el domingo que ninguno de los países que habían alcanzado acuerdos comerciales con Estados Unidos había indicado planes de retirarse tras la decisión de la Corte Suprema del viernes de anular una gran parte de los aranceles del presidente Donald Trump.

Greer dijo en el programa "Face the Nation" de CBS News que ya había hablado con su homólogo de la Unión Europea y que hablaría con funcionarios de otros países.

"Todavía no he oído a nadie decirme que el acuerdo se ha cancelado", dijo Greer en la primera de varias entrevistas con los medios de comunicación sobre la sentencia de la Corte Suprema. "Quieren ver cómo se desarrolla la situación".

El viernes, Trump impuso un arancel temporal del 10% después de que la Corte Suprema anuló su anterior programa arancelario, que se basaba en una ley de emergencia económica. El sábado elevó ese nivel al 15%, el máximo permitido por la ley.

Greer dijo a CBS que la decisión del presidente de aumentar el tipo arancelario temporal en menos de 24 horas reflejaba la "urgencia de la situación" y la necesidad de reducir lo que él denominó enormes desequilibrios comerciales con otros países.

En el programa "This Week" de ABC News, Greer dijo que la Administración Trump reconstruiría su política comercial utilizando otras herramientas legales, como la ley de prácticas desleales de la Sección 301 y la ley de la Sección 232, ambas resistentes a los recursos legales.

Dijo a ABC que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por su sigla en inglés) ya había abierto investigaciones sobre Brasil y China, y que esperaba iniciar investigaciones en áreas como el exceso de capacidad industrial, que abarcaría a muchos países de Asia, y las prácticas comerciales desleales en relación con el arroz, que está fuertemente subvencionado por algunos países.

Greer afirmó que no esperaba que la sentencia y el consiguiente cambio en los aranceles afectaran a la reunión prevista por Trump con el presidente chino Xi Jinping a finales de marzo.

"El objetivo de esta reunión con el presidente Xi no es discutir sobre comercio. Se trata de mantener la estabilidad, asegurarse de que los chinos cumplen su parte del acuerdo y compran productos agrícolas estadounidenses, aviones Boeing y otras cosas", dijo Greer. "No creo que esto afecte realmente a esa reunión".

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, en una entrevista separada con el programa "State of the Union" de CNN, dijo que la cuestión de las devoluciones de aranceles sería abordada por los tribunales inferiores.

"Seguiremos lo que decidan, pero pueden pasar semanas o meses hasta que tengamos noticias de ellos", afirmó. (Reporte de Andrea Shalal y Jasper Ward, edición de Michelle Nichols y Chizu Nomiyama; Editado en Español por Ricardo Figueroa)