Jefe comercial de EEUU dice que arancel del 55% a China es un "buen statu quo"

WASHINGTON, 30 sep (Reuters) - Los aranceles estadounidenses sobre las importaciones chinas de alrededor del 55% son un "buen statu quo", pero al Gobierno de Donald Trump le gustaría encontrar áreas en las que el comercio bilateral pueda aumentar más libremente, dijo el martes el representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

Los comentarios de Greer en el Club Económico de Nueva York no indicaron un movimiento inmediato hacia la reducción de los aranceles del presidente Trump a los productos chinos antes de la fecha límite del 10 de noviembre para la expiración de una tregua comercial entre las dos economías más grandes del mundo.

"Si le preguntas al presidente: '¿Tenemos un acuerdo con China?' Él diría: 'Sí, este es nuestro acuerdo. Tengo aranceles del 55%. Ese es el trato'. Así que ese es un buen statu quo", dijo Greer.

No obstante, Greer manifestó su deseo de continuar las conversaciones periódicas con las autoridades chinas para tratar de lograr una relación comercial más equilibrada, en la que ambas partes puedan aumentar el comercio de "bienes no sensibles", como los productos agrícolas estadounidenses y los bienes de consumo chinos.

"Me gustaría llegar a una posición con ellos en la que (...) podamos comerciar, y podamos comerciar un poco más libremente y de una forma un poco más transparente", dijo Greer.

"Pero por ahora, ahí es donde estamos", añadió en relación con la tasa arancelaria estadounidense del 55% que incluye los aranceles del primer mandato de Trump a los productos chinos.

A menos que las autoridades estadounidenses y chinas acuerden prorrogar estas tasas, está previsto que el 10 de noviembre vuelvan a situarse en torno al 145% por parte estadounidense y al 125% de China, unos tipos que prácticamente paralizarían todo el comercio entre Estados Unidos y China.

Durante las conversaciones mantenidas a mediados de septiembre en Madrid sobre comercio y la aplicación de vídeo china TikTok, el viceprimer ministro chino, He Lifeng, había solicitado reducciones arancelarias estadounidenses a cambio de ceder el control de la propiedad de TikTok a un consorcio con sede en Estados Unidos, una concesión que Greer y el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, rechazaron.

Greer afirmó que los negociadores chinos se han "sentido un poco más cómodos" debido a la influencia de China sobre el suministro mundial de minerales de tierras raras e imanes, y han planteado más exigencias.

Añadió que hay mucho respeto de ambas partes y que la comunicación fluida está ayudando a evitar sorpresas políticas por ambas partes.