Jefe comercial de EEUU dice que aranceles del 55% a China son un "buen statu quo"

WASHINGTON, 30 sep (Reuters) - Los aranceles estadounidenses sobre las importaciones chinas de alrededor del 55% son un "buen statu quo", pero al gobierno de Donald Trump le gustaría encontrar áreas en las que el comercio bilateral podría aumentar más libremente, dijo el martes el representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

Los comentarios de Greer en el Club Económico de Nueva York no indicaron un movimiento inmediato hacia la reducción de los aranceles del presidente Trump sobre los productos chinos antes de la fecha límite del 10 de noviembre para la expiración de una tregua comercial entre las dos economías más grandes del mundo.

"Si le preguntas al presidente: '¿Tenemos un acuerdo con China?' Él diría: 'Sí, este es nuestro acuerdo. Tengo aranceles del 55%. Ese es un buen statu quo'", afirmó Greer. (Reporte de David Lawder; Editado en Español por Manuel Farías)