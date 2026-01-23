Jefe DDHH de la ONU denuncia "brutal represión" de Irán en una sesión de emergencia

Por Emma Farge y Olivia Le Poidevin

GINEBRA, 23 ene (Reuters) -

El jefe de derechos humanos de la ONU instó el viernes a Irán a poner fin a su "brutal represión" de las protestas durante una sesión de emergencia del Consejo de Derechos Humanos, en la que un grupo de Estados pidió que los investigadores documenten los presuntos abusos para futuros juicios.

Grupos de derechos humanos afirman que miles de personas, incluidos transeúntes, murieron durante los disturbios, que representaron el mayor desafío al Gobierno clerical iraní desde su llegada al poder tras la revolución de 1979.

"Hago un llamamiento a las autoridades iraníes para que recapaciten y pongan fin a su brutal represión", declaró el Alto Comisionado Volker Turk en la reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebrada en Ginebra.

Las autoridades iraníes han culpado de los disturbios y las muertes a "terroristas y alborotadores" respaldados por opositores exiliados y adversarios como Estados Unidos e Israel.

Al menos 50 países respaldaron la convocatoria de la sesión.

"La magnitud de los crímenes no tiene precedentes", dijo a Reuters Payam Akhavan, exfiscal de la ONU de nacionalidad irano-canadiense, antes de la sesión.

"Estamos tratando de sentar las bases de una justicia de transición en Irán, del momento Núremberg del país, si es que llega a producirse", destacó en referencia a los juicios penales internacionales contra líderes nazis tras la Segunda Guerra Mundial.

Pero el embajador de Irán ante las Naciones Unidas en Ginebra, Ali Bahreini, dijo al Consejo que su sesión de emergencia no era válida.

"La República Islámica de Irán no reconoce la legitimidad ni la validez de esta sesión extraordinaria ni de su posterior resolución", declaró Bahreini, al tiempo que reiteró el recuento iraní de unas 3.000 personas muertas en los disturbios.

China, Pakistán, Cuba y Etiopía también cuestionaron la utilidad de la sesión, y el embajador de Pekín, Jia Guide, calificó los disturbios en Irán de "asunto interno".

La propuesta pide una investigación urgente sobre las violaciones y los crímenes relacionados con los disturbios que comenzaron el 28 de diciembre "para posibles procedimientos judiciales futuros".

No estaba claro quién cubriría los costes en un contexto de crisis de financiación de la ONU que ha paralizado otras investigaciones.

(Información de Olivia Le Poidevin y Emma Farge; edición en español de Paula Villalba y Javier Leira)