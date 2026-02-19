Jefe de administración provisional de Gaza llega a EEUU para la "Junta de Paz"

El jefe del comité de tecnócratas palestinos para administrar Gaza, Ali Shaath, llegó este jueves a Washington para asistir a la reunión inaugural de la "Junta de Paz", informaron dos funcionarios palestinos a AFP.

Ali Shaath participará en esta reunión "tras haber recibido ayer una invitación", declaró un miembro del Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG por sus siglas en inglés).

Llegó acompañado del encargado de financas en este comité y "pronunciará un discurso exponiendo el marco general de su plan para los cien primeros días", indicó a la AFP una fuente cercana al NCAG.

Unas dos decenas de dirigentes mundiales y altos cargos han viajado a Washington para la reunión inaugural de la "Junta de Paz", creada después de que Estados Unidos, Catar y Egipto negociaran un alto el fuego en octubre para detener dos años de guerra en Gaza.

En la reunión del jueves, se espera que el presidente estadounidense Donald Trump detalle la promesa de más de 5.000 millones de dólares para Gaza.

Se abordará asimismo cómo lanzar la Fuerza Internacional de Estabilización encargada de garantizar la seguridad en Gaza.