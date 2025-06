Jefe de agencia nuclear advierte sobre contaminación radiológica y química en sitio nuclear de Irán

VIENA (AP) — Existe la posibilidad de contaminación tanto radiológica como química dentro de la principal instalación de enriquecimiento nuclear de Irán en Natanz tras los ataques israelíes, según dijo el lunes el jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica, aunque los niveles de radiación fuera del complejo eran normales por el momento.

El director general del OIEA, Rafael Mariano Grossi, afirmó que la radiación representa un peligro significativo si se inhala o ingiere uranio. Añadió que el riesgo puede gestionarse eficazmente con medidas de protección adecuadas, como el uso de dispositivos de protección respiratoria dentro de las instalaciones.

“El nivel de radiactividad fuera del centro de Natanz ha permanecido sin cambios y en niveles normales, lo que indica que no hay impacto radiológico externo para la población o el medio ambiente debido a este evento”, afirmó Grossi.

Grossi se dirigía a una sesión urgente de la junta del organismo de vigilancia nuclear de la ONU en Viena, convocada a petición de Rusia para discutir los ataques israelíes contra instalaciones nucleares iraníes. Dijo que aparentemente no hubo daños adicionales en Natanz y en el sitio de investigación nuclear de Isfahan desde el sábado.

La principal preocupación dentro de la instalación de Natanz, señaló, es la toxicidad química de un gas llamado hexafluoruro de uranio, que resulta de la mezcla de flúor con uranio durante el enriquecimiento. Es extremadamente volátil, corroe rápidamente, puede quemar la piel y es especialmente mortal si se inhala, según los expertos.

“En medio de estas circunstancias desafiantes y complejas, es crucial que el OIEA reciba información técnica oportuna y regular sobre las instalaciones y sus respectivos sitios”, afirmó Grossi.

Sin información, el organismo de vigilancia nuclear de la ONU "no puede evaluar con precisión las condiciones radiológicas y los posibles impactos en la población y el medio ambiente, y no puede proporcionar la asistencia necesaria".

Grossi dijo que los inspectores de la ONU permanecerán en Irán e inspeccionarán las instalaciones nucleares "tan pronto como las condiciones de seguridad lo permitan".

Advirtió que "la escalada militar amenaza vidas, aumenta la posibilidad de una liberación radiológica con serias consecuencias para las personas y el medio ambiente, y retrasa el trabajo indispensable hacia una solución diplomática para garantizar a largo plazo que Irán no adquiera un arma nuclear".

Fotos satelitales analizadas por The Associated Press muestran daños extensos en la principal instalación de enriquecimiento nuclear de Irán en Natanz. Las imágenes capturadas el sábado por Planet Labs PBC muestran múltiples edificios dañados o destruidos.

Las estructuras afectadas incluyen edificios identificados por expertos como proveedores de energía para la instalación. Grossi informó al Consejo de Seguridad de la ONU el viernes que la sección en superficie de la instalación de Natanz fue destruida. La principal instalación de centrifugado subterránea no parece haber sido afectada, pero la pérdida de energía podría haber dañado la infraestructura allí, dijo. Israel también atacó una instalación de investigación nuclear en Isfahan. El OIEA dijo que cuatro edificios críticos resultaron dañados, incluida una instalación de conversión de uranio, pero no había señales de aumento de radiación en Natanz o Isfahan. Grossi también informó el lunes a la junta de gobernadores del OIEA que no se han visto daños en el sitio de la instalación de enriquecimiento de Fordo, enterrada bajo una montaña y protegida por baterías antiaéreas. Fordo parece estar diseñada para resistir ataques aéreos. Grossi también dijo que la planta de energía nuclear de Bushehr, la única planta de energía nuclear comercial de Irán, no ha sido atacada ni afectada por los recientes ataques, ni tampoco el Reactor de Investigación de Teherán. Según las normas del OIEA, cualquier país de los 35 miembros de la junta puede convocar una reunión. La junta del OIEA concluyó la semana pasada que Irán estaba incumpliendo sus obligaciones nucleares por primera vez en 20 años. ___ The Associated Press recibe apoyo para la cobertura de seguridad nuclear de la Carnegie Corporation de Nueva York y la Outrider Foundation. AP es la única responsable de todo el contenido. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.