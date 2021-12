Jefe de alianza de vacunas advierte contra acaparar fármacos

El doctor Seth Berkley, director general de la alianza de vacunas GAVI, hace un gesto durante una entrevista con The Associated Press en Chavannes-de-Bogis, Suiza, el martes 14 de diciembre de 2021. Berkley dijo en la entrevista que ha visto los primeros indicios de que los países ricos empiezan a retener donaciones por temor a la variante ómicron, y advirtió que acaparar las vacunas podría producir una nueva forma de desigualdad. (Salvatore Di Nolfi, Keystone via AP)