Jefe de Aston Martin dice que no hay solución rápida a problemas de vibración

El jefe de Aston Martin, Adrian Newey, dijo este viernes que el problema de vibraciones que afecta a sus autos está "exprimiendo toda la energía" de esta escudería de la Fórmula 1, con su piloto estrella Fernando Alonso atravesando "un momento mental muy duro".

El coche diseñado por Newey sufrió innumerables contratiempos durante los ensayos de pretemporada con una unidad de potencia Honda poco fiable.

Esa situación se ha mantenido en la antesala del Gran Premio de Australia de este fin de semana en Melbourne, que abre la temporada de Fórmula 1.

Las vibraciones en el chasis han provocado desprendimientos de retrovisores y luces traseras, y existe el temor de que el español Alonso y su compañero de equipo, el canadiense Lance Stroll, puedan sufrir daños en los nervios de las manos.

Un frustrado Newey admitió que no tienen una solución rápida para el problema después de que los autos completaran apenas tres vueltas entre ambos en la primera sesión de entrenamientos en Melbourne.

"En este momento creo que hay una tarea muy clara, que es intentar reducir la vibración que emana de la unidad de potencia", afirmó. "Están trabajando en ello, no va a ser una solución rápida... No puedo comentar con qué rapidez podrán lograrlo, pero ésa tiene que ser la prioridad principal".

Como uno de los mejores diseñadores en este deporte, Newey admitió que se sentía "impotente" mientras el fabricante japonés Honda intentaba desesperadamente encontrar una solución para un problema que deja a Alonso, de 44 años, de nuevo sin un auto competitivo.

"Fernando es, en mi opinión, uno de los verdaderamente grandes. Su habilidad, su talento, su capacidad global. En realidad debería haber ganado muchos más que los dos campeonatos del mundo", dijo Newey. "Sigue siendo rapidísimo, supertalentoso, súperagudo cuando hablas con él ... Para Fernando es un lugar mentalmente muy duro en el que estar en este momento".