Jefe de Banco Central de Brasil apunta a tasas "muy restrictivas" hacia el próximo año

Por Marcela Ayres

11 ago (Reuters) - El presidente del Banco Central de Brasil, Gabriel Galípolo, dijo el lunes que las expectativas de inflación, que se alejan del objetivo oficial del 3%, justifican el mantenimiento de las tasas de interés en un nivel muy restrictivo hacia el próximo año.

“Las expectativas permanecen desancladas en un nivel que es bastante incómodo para el Banco Central”, afirmó Galípolo en un evento en San Pablo.

“Quizás desde finales de 2025 hasta 2026 requerirán una vigilancia continua por parte del Banco Central, que es por lo que hemos estado diciendo que exigen que mantengamos las tasas de interés en un nivel muy restrictivo durante un periodo prolongado”, añadió.

A finales de julio, las autoridades de la mayor economía de América Latina interrumpieron un agresivo ciclo de endurecimiento monetario que había añadido 450 puntos básicos a la tasa referencial Selic, situándola en el 15%, su nivel más alto en 20 años.

Galípolo reiteró que el banco había adoptado “la idea de continuar la interrupción”, al tiempo que vigila los principales indicadores económicos para evaluar si la tasa era lo suficientemente restrictiva como para volver a situar la inflación en el objetivo del 3%.

Aunque algunos participantes en el mercado ven margen para que el Banco Central empiece a recortar las tasas a finales de este año, la previsión promedio de la encuesta semanal del banco entre economistas privados apunta a un primer recorte de 50 puntos básicos sólo en marzo. (Reporte de Marcela Ayres; Editado en Español por Manuel Farías)