Jefe de banco central peruano dice bajar tasa de interés no determina crecimiento en país

LIMA, 30 mayo (Reuters) - El presidente del Banco Central de Perú, Julio Velarde, dijo el jueves que reducir la tasa de interés no define el crecimiento de la economía en el país, días después de que el ministro del sector pidiera al jefe del organismo monetario ser más proactivo para reactivar al país que entró el recesión el año pasado.

Velarde afirmó en un foro económico que para que la política monetaria sea más efectiva es vital que aumente la tasa de crecimiento potencial de Perú, que no genera presiones inflacionarias, la cual en los últimos años se ha reducido hasta un 2,5% debido principalmente a una caída de la inversión.

"Si no se eleva el crecimiento potencial, el margen de política monetaria anticíclica está limitado", afirmó en un evento organizado por el diario local El Comercio. "Sería muy fácil creer que se puede crecer bajando tasa de interés", agregó, sin referirse al ministro de Economía, José Arista.

El ministro Arista dijo la semana pasada que el actual nivel de tasa de interés de referencia del banco central, de un 5,75%, es "bastante alta" y eso "no ayuda a reactivar la economía con la velocidad que nosotros quisiéramos".

Velarde manifestó en el foro que la tasa de interés en Perú es la más baja entre las economías más importantes de América Latina y que incluso está por debajo de economías más desarrolladas como Estados Unidos, Japón y Canadá.

"No he tenido ni tengo ningún enfrentamiento con el ministro de Economía, ni pienso tenerlo, y me parece realmente penoso inclusive estar discutiendo con el ministro", señaló Velarde, en busca de zanjar una polémica por con el titular del sector.

El jefe del banco central subrayó que el crecimiento de Perú se ha ralentizado en los últimos años, tras registrar un "período excepcional" de expansiones del 2005 a 2013, de 6,6% a 3,1%. "Ahora estamos creciendo a ritmo (promedio) en los últimos cuatro años ligeramente superior a 1%", manifestó. (Reporte de Marco Aquino, Editado por Manuel Farías)

