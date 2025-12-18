Jefe de brazo productor de petrolera mexicana Pemex dejaría su cargo en próximos días, según fuentes

Por Adriana Barrera

CIUDAD DE MÉXICO, 18 dic - El ingeniero petrolero Ángel Cid Munguía saldría de la dirección del brazo de exploración y producción de la petrolera estatal mexicana Pemex en los próximos días, dijeron a Reuters tres fuentes con conocimiento del tema, apenas unos meses después de haber regresado al cargo en medio de los intentos de la empresa por frenar el declive del bombeo de crudo. Cid Munguía tomó de nuevo las riendas de Pemex Exploración y Producción (PEP) a inicios de mayo. El funcionario había estado al frente de esa cartera clave hasta el final del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien entregó el poder a la presidenta Claudia Sheinbaum en octubre del año pasado.

El cambio en la dirección de PEP sería el tercero en el gobierno de Sheinbaum, quien ha prometido una producción promedio nacional de 1,8 millón de barriles por día (bpd) de petróleo durante su gobierno, que culmina en 2030, una meta que se ve difícil de cumplir ante el declive natural de campos maduros, antaño grandes productores de crudo y gas, y la falta de descubrimientos lo suficientemente significativos que los compensen y los proyectos marinos Zama y Trión, que Pemex desarrolla con socios, avanzan lentamente. Dos de las fuentes dijeron que Cid Munguía sería sustituido por Octavio Barrera Torres, un ingeniero en electrónica nombrado en mayo subdirector de Diseño, Ingeniería y Ejecución de Proyectos en PEP, en medio de una reestructura de Pemex. "Parece que no convenció y no cumplió lo que habían ofrecido él y su equipo de elevar la producción", dijo una de las fuentes, sobre Cid Munguía, quien había sido asesor de la actual secretaria de Energía, Luz Elena González, hasta el momento de su regreso a Pemex, de acuerdo con fuentes.

Pemex no respondió de inmediato a una consulta de Reuters sobre la posible salida de Cid, que se daría tras la firma de los primeros contratos mixtos prevista para el viernes 19 de diciembre, un nuevo esquema de asociación con empresas privadas con los que la petrolera apuesta a elevar la producción de crudo y gas, pero que no han esperado entre las firmas del sector debido a su aún pesada deuda con proveedores.

Reuters reveló el martes que Pemex había adjudicado la semana pasada que quería antes de finalizar el año y que estimó hace meses podrían añadir casi 70.000 barriles bpd de crudo este año a su actual producción de 1,6 millón de bpd, incluyendo socios.

Sin embargo, la adjudicación de los contratos se fue retrasando.

Pemex enfrenta además una deuda financiera que cerró a septiembre en más de US$100.000 millones de dólares, pese a multimillonarias inyecciones de capital por parte del Gobierno y de beneficios fiscales para mejorar sus finanzas. Funcionarios han dicho que al cierre del año rondará los 85.000 millones de dólares.

Entre enero y septiembre de este año, la petrolera recibió 380.100 millones de pesos en contribuciones gubernamentales, un 153% más a las recibidas en el mismo lapso del año pasado, según datos del reporte de la empresa. (Reporte de Adriana Barrera. Editado por Ana Isabel Martínez)