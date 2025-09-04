Jefe de campaña en Los Ángeles muestra cómo agentes migratorios aumentan arrestos

LOS ÁNGELES (AP) — La distinguida carrera de Gregory Bovino en la Patrulla Fronteriza estaba cayendo en espiral. En agosto de 2023, fue relevado del mando del sector de la agencia en El Centro, California, donde llegó a ser uno de los 20 jefes regionales en todo el país.

Bovino culpó a una serie de transgresiones percibidas, cuyos detalles no se habían reportado previamente: una foto en línea de él posando con un rifle de asalto M4; publicaciones en redes sociales que se consideraron inapropiadas; y un testimonio jurado ante el Congreso que él y otros jefes de sector dieron sobre el estado de la frontera durante un aumento récord de migrantes.

Treinta minutos después de su segunda audiencia en el Congreso, Bovino dijo que fue removido de su posición y le preguntaron: "¿Vas a retirarte ahora?"

No se retiró, la foto con el rifle está de nuevo en línea y, a los 55 años, está liderando las operaciones contra inmigrantes en Los Ángeles, que el gobierno federal ha llamado "el epicentro de los efectos de la crisis fronteriza". La caída y resurgimiento de Bovino ilustran cómo la política de inmigración, las tácticas y el mensaje han cambiado fundamentalmente bajo la presidencia de Donald Trump.

Mientras los planes agresivos de deportación de Trump se aceleran, Bovino afina cuidadosamente su imagen, tanto la suya como la que se proyecta al país, que muestra a agentes bien armados moviéndose rápidamente para realizar arrestos.

En una reciente mañana de agosto, varios SUV sin marcar con ventanas polarizadas se detuvieron rápidamente en la acera frente a un Home Depot en el área de Van Nuys en Los Ángeles. Una vendedora de tamales guatemalteca fue esposada mientras hombres con rifles M4 y equipo de estilo militar vigilaban y los jornaleros huían. Los manifestantes hicieron sonar sirenas y silbatos. Uno bloqueó brevemente un vehículo de la Patrulla Fronteriza, pero los agentes se fueron en poco más de cuatro minutos.

El mismo equipo, vestido de civil con rostros cubiertos y placas en la cintura, irrumpió en un lavado de autos en el suburbio de Montebello alrededor de las 11:30 de la mañana. Hicieron cuatro arrestos, incluido un trabajador guatemalteco que huyó por un callejón y un empleado mexicano que fue derribado después de correr hacia la oficina. Todo terminó en siete minutos.

Estas eran precisamente las maniobras rápidas y contundentes que Bovino disfruta. Con un talento para crear escenas fotogénicas, la operación de Bovino ha dividido partes de Los Ángeles y ha dado a los aliados de Trump material para presumir.

En una ciudad famosa por las segundas oportunidades, Bovino ciertamente está teniendo una.

El nativo de Carolina del Norte con bíceps amplios y cabello peinado con gel es un avatar de la era Trump, una vez despreciado por sus tácticas, ahora alabado por ellas.

Con el cambio de presidente Joe Biden a Trump, Bovino ha pasado de casi ser obligado a retirarse a ser un héroe del mundo MAGA que envía tarjetas navideñas a colegas que muestran a agentes con armas pesadas.

Indiferente a las órdenes judiciales sobre el perfil racial, Bovino también disfruta de violar las normas. Los agentes han roto ventanas de autos, derribado una puerta de una casa y patrullado el legendario Parque MacArthur a caballo. Bovino a menudo aparece con equipo táctico, como lo hizo fuera de la conferencia de prensa del gobernador Gavin Newsom sobre la redistribución de distritos congresionales el 14 de agosto.

También conoce el poder de un buen eslogan, llamando al ritmo de su operación "captura y deporta".

"No vamos a golpear un solo lugar, vamos a golpear tantos como podamos", declaró Bovino en una entrevista en una sala de conferencias del séptimo piso del edificio federal en el oeste de Los Ángeles, donde un ala de oficinas sin usar sirve como base temporal. "Por toda la región de Los Ángeles, vamos a capturar y deportar y salir al próximo objetivo, y al siguiente y al siguiente y al siguiente, y no vamos a parar. No vamos a parar hasta que no haya un problema aquí".

Mientras Chicago se prepara para una represión similar, el esfuerzo en Los Ángeles superó los 5000 arrestos la semana pasada. Una campaña en Washington, D.C., ha resultado en muchos arrestos pero se presenta como un ataque más amplio contra el crimen y tiene un papel más central para la Guardia Nacional. El gobernador de Illinois, JB Pritzker, indicó el martes que Bovino llamó al jefe de la policía estatal para decirle que funcionarios de inmigración venían a Chicago, sin dar más detalles.

La frontera está en todas partes

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ha liderado la aplicación de la ley de inmigración en el interior desde que se creó en 2003, pero la Patrulla Fronteriza ha existido mucho más tiempo. El sentido de misión de Bovino nunca se desvió de las raíces de la Patrulla Fronteriza.

Cuando fue asignado para liderar una estación en Blythe, California, propuso a su jefe, Paul Beeson, realizar redadas en el aeropuerto y estaciones de autobuses en Las Vegas.

La operación de 2010 iba a durar tres días, pero se canceló después de la primera hora, que resultó en docenas de arrestos y desató una furiosa reacción del entonces líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, un demócrata de Nevada.

"No tiene miedo de ir más allá, es muy articulado, lidera desde el frente", sostuvo Beeson, quien, como jefe de sector, seleccionó a Bovino para liderar estaciones en Blythe y en Imperial Beach, California.

En la primera semana de enero, Bovino envió a 60 agentes a cientos de millas a Bakersfield, California, para realizar 78 arrestos en granjas y negocios. Su personal reconoció comentarios de felicitación en las redes sociales y publicó fotos de un encuentro con alguien cuya ventana del auto fue destrozada después de negarse a abrirla.

Las redadas en Los Ángeles, que comenzaron con un ataque a Home Depots, lavados de autos y una fábrica de ropa, son una extensión de lo que Bovino considera el papel adecuado de la Patrulla Fronteriza.

"Lo que sucede en la frontera, incluso hace 100 años, no se quedaba en la frontera, y todavía no lo hace. Por eso estamos aquí en Los Ángeles", afirmó.

Acusaciones de tácticas abusivas, perfil racial

Associated Press acompañó a un equipo liderado por la Patrulla Fronteriza el 23 de julio durante una pausa en las redadas para una operación discreta de ICE. Esa agencia históricamente ha realizado arrestos en las calles después de investigar objetivos individuales, incluida la vigilancia que un funcionario una vez comparó con ver secar pintura. Los funcionarios rara vez tienen órdenes judiciales para entrar a una casa, lo que los obliga a esperar afuera.

"Después de este semáforo, lo vamos a detener... Aquí vamos", dijo un agente de la Patrulla Fronteriza por radio mientras seguía a un hombre chino en Rancho Cucamonga. Momentos después, informó: "El sospechoso está bajo custodia".

El mismo equipo vio a un hombre ruso entrar a su casa en Irvine, pero se retiró después de tres horas estacionados afuera. Esperaron aún más tiempo por un hombre mexicano con una condena por delito menor de abuso infantil que nunca salió de su casa en El Monte, aunque lo encontraron dos días después en una tienda de conveniencia.

No todo va tan rápido y no es un ritmo que llevará a Trump a cumplir sus promesas de deportación masiva.

Angelica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, recuerda haber pensado "¿Qué está pasando aquí?" cuando las autoridades de inmigración golpearon múltiples ubicaciones en Los Ángeles el 6 de junio, como lo han hecho en muchos días desde entonces. Oficiales enmascarados derribaron a personas con una fuerza relámpago.

“Estaba a otro nivel”, destacó.

El grupo de Salas demandó y ganó una orden temporal que prohíbe arrestos basados en cualquier combinación de cuatro factores: raza y etnia; idioma; ubicación; y ocupación. La administración ha apelado ante la Corte Suprema, argumentando que cualquiera de esos factores puede ayudar a justificar una sospecha razonable de que alguien está en el país ilegalmente y que los oficiales pueden hacer arrestos basados en la “totalidad de las circunstancias”.

Un documento judicial de quienes demandaron a Bovino y al gobierno dice que “los agentes federales enmascarados y armados no pueden ordenar a personas en medio de su rutina diaria que se detengan y demuestren su presencia legal únicamente por el color de su piel, acento, donde se encuentren y el tipo de trabajo que realizan”.

Donde los críticos ven un perfil racial abusivo, Bovino ve un uso legítimo de la fuerza.

Romper una ventana de un auto cuando un conductor se niega a abrir y está sujeto a arresto es “una táctica más segura que dejar que alguien se aleje y luego entrar en una persecución a alta velocidad”, manifestó.

Derribar la puerta de una casa en Huntington Park para buscar a un hombre acusado de embestir un vehículo de la Patrulla Fronteriza días antes fue una “táctica muy, muy prudente y reflexiva”, insistió Bovino, quien se unió a esa redada temprano en la mañana. “No quiero rodear una casa durante horas y horas y horas y luego crear otro disturbio”.

Desestimó las acusaciones de caracterización racial, diciendo que identifica objetivos basados en inteligencia, y defendió el uso opcional de máscaras para los agentes que temen que ser identificados pueda poner en peligro su seguridad personal.

Los manifestantes contraatacan

Pero los manifestantes que intentan contrarrestar las redadas de Bovino tienen sus propias tácticas.

En una cálida mañana de sábado, alrededor de 150 voluntarios se reunieron en un auditorio en la sede del sindicato de maestros de Los Ángeles para escuchar a un líder de la Community Self-Defense Coalition hablar durante dos horas sobre cómo luchar, culminando con una sesión de 15 minutos de juego de roles como monitores y oficiales de ICE.

El orador enumeró una lista de los SUV más comúnmente utilizados y cómo identificar indicios de que están en el área, como estar estacionados en doble fila, en zonas rojas o agrupados. Se les dijo a las personas que golpearan la ventana para intentar presionar a los funcionarios por información y registrar las placas para determinar si han sido vistos en otras redadas.

Cuando se desarrolla una redada, las instrucciones son obtener información personal de los arrestados y registrar la acción.

Cuando los agentes allanaron el Home Depot y el lavado de autos el 15 de agosto, estaban constantemente vigilando a los conductores que podrían estar siguiéndolos.

El equipo se reunió brevemente en un parque de oficinas, pero se separaron después de que los trabajadores comenzaron a mirar sus SUV con ventanas polarizadas.

Bovino usa el término "tiempo en el objetivo" para describir cuánto tiempo permanecen los agentes en la escena de una redada; deben irse rápidamente para evitar a los manifestantes. En esta mañana, el plan era no más de 10 minutos.

La vendedora de tamales arrestada fuera del Home Depot había estado bajo vigilancia porque había sido removida previamente del país, aunque no tenía antecedentes penales. Había dos personas en el lavado de autos que eran prioridades porque habían sido deportadas previamente, pero aparentemente no estaban allí. De los cuatro arrestados, uno había sido deportado previamente; ninguno tenía antecedentes penales.

Bovino usa equipos de estilo SWAT de la Patrulla Fronteriza para evitar el caos que estalló durante un enfrentamiento de horas en un Home Depot en Paramount el 7 de junio. La administración Trump llamó a la Guardia Nacional y a los Marines para contrarrestar las protestas. Un juez federal dictaminó el martes que el uso de la Guardia era ilegal.

Los agentes están desarrollando nuevas tácticas para atacar rápidamente, afirmó Bovino, y para evitar a los manifestantes, como cuando se escondieron en un camión alquilado de Penske para sorprender a los trabajadores en un Home Depot el mes pasado. Dijo que planea promover fuertemente una línea de información de ICE.

Va a empujar los límites

En algunos aspectos importantes, Bovino ha sido consistente. El mundo a su alrededor ha cambiado. Se unió a la Patrulla Fronteriza en 1996 y se acerca a la edad de jubilación obligatoria de la agencia de 57 años. Eventualmente planea regresar a su hogar en Carolina del Norte para cosechar manzanas.

Por ahora, sigue siendo jefe de la Patrulla Fronteriza en El Centro, una parte relativamente tranquila de la frontera que se ha vuelto aún más tranquila a medida que los cruces ilegales han caído a sus niveles más bajos en seis décadas. Aproximadamente 1000 agentes allí promediaron menos de tres arrestos al día en julio.

Su habilidad mediática se muestra cada verano cuando los jefes de sector de la Patrulla Fronteriza realizan conferencias de prensa para advertir sobre los cruces ilegales. En 2021, Bovino llevó a los periodistas a nadar a través del Canal All-American, cuya corriente y revestimiento de concreto liso resultan en muertes de migrantes cada año. En 2023, encerró a reporteros en el maletero de un vehículo, diciendo que quería que apreciaran los peligros de primera mano.

Mientras los funcionarios de la administración gustan de decir que están deportando a "lo peor de lo peor", Bovino no se inhibe de arrestar a personas trabajadoras con profundas raíces en el país.

Aseguró que "se saltan la fila" por delante de las personas que esperan ingresar legalmente al país.

"¿Las personas que socavan a las empresas estadounidenses, está bien eso?" dijo. "Absolutamente no. Por eso tenemos leyes de inmigración en primer lugar, y por eso estoy aquí".

Algunos colegas piensan que Bovino puede ascender más; ha estado bajo consideración para liderar una operación al estilo de Los Ángeles en Chicago. El Departamento de Seguridad Nacional, al ser consultado, dice: "El éxito de Bovino en sacar lo peor de lo peor de la región de Los Ángeles habla por sí mismo".

"Él ve cuáles son los carriles derecho e izquierdo en esto, y va a salir y va a empujar los límites", aseveró Beeson.

________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.