Jefe de cárcel sobrevive a ataque armado tras violentos motines de presos en Ecuador

El director de la mayor cárcel de Ecuador salió ileso de un ataque armado, en medio de un contexto violento dentro de las prisiones que esta semana dejó una treintena de muertos durante motines, informó el viernes el organismo rector de las penitenciarías (SNAI).

La arremetida comenzó el lunes cuando 13 reclusos y un guardia fallecieron en enfrentamientos entre miembros de bandas del narcotráfico en la costera Machala (suroeste). El jueves, otros 17 reos fallecieron en choques en la penitenciaría del puerto petrolero de Esmeraldas (noroeste).

La tarde del jueves, el director de la cárcel La Roca de Guayaquil recibió disparos mientras se desplazaba en su auto, pero el blindaje del vehículo "evitó que el ataque cumpliera su objetivo", indicó el SNAI.

"Se encuentra con vida y en buen estado de salud", añadió.

El ataque contra el funcionario es un intento de "intimidación de grupos delincuenciales", estimó el SNAI.

Los cuerpos decapitados, acuchillados y baleados de los presos en una cárcel de Esmeraldas esta semana revivieron el horror de las peores masacres carcelarias en el país, donde unos 500 reclusos han muerto desde 2021.

Las prisiones ecuatorianas están bajo control de militares desde 2024, cuando el presidente Daniel Noboa declaró a su nación en un conflicto armado interno para enfrentar a una veintena de organizaciones del narco locales con nexos con cárteles internacionales.

Ecuador era un país tranquilo, pero en los últimos seis años los homicidios se dispararon más del 600%. Por su territorio transita un 70% de la producción mundial de cocaína (casi la mitad hacia Estados Unidos), según cifras oficiales.

