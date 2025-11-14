Jefe de comercio de EEUU dice que Trump está listo para emitir exenciones arancelarias a algunos productos alimenticios

WASHINGTON, 14 nov (Reuters) - El representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, dijo el viernes que el presidente Donald Trump estaba listo para cumplir con las promesas de conceder exenciones arancelarias a algunos alimentos y otros productos que no se producen en el país.

Greer dijo a CNBC en una entrevista en vivo que había algunas "microáreas" de comercio de productos que no se producen en Estados Unidos, como el café, el cacao y los plátanos, donde Estados Unidos no necesita aranceles. Dijo que era el momento oportuno para ello tras cerrar el jueves acuerdos comerciales con cuatro países latinoamericanos.

"El presidente ha decidido que, ahora que tenemos esto en marcha, que tenemos estos acuerdos en la mano, es el momento de quitar algunos de estos aranceles sobre los productos. Productos que no producimos aquí". (Reportaje de David Lawder, Editado en español por Juana Casas)