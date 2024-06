Jefe de ddhh de la onu dice que los rohinyá no tienen dónde huir en los combates en myanmar

GINEBRA, 18 jun (Reuters) - Decenas de miles de integrantes de la minoría musulmana rohinyá, que se teme estén atrapados en medio de los combates en el oeste de Myanmar, no tenían dónde huir, dijo el martes el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas.

El Ejército de Arakan, que lucha por la autonomía de la región de Rakáin en Myanmar, dijo a última hora del domingo que los residentes de la ciudad de Maungdaw, habitada principalmente por los rohinyá, debían marcharse antes de las 21.00 horas locales (1430 GMT) del lunes antes de una ofensiva planeada.

"Estoy muy preocupado por la situación en Maungdaw. Este fin de semana, el Ejército de Arakan advirtió a todos los residentes que quedaban -incluida una numerosa población rohinyá- que debían evacuar la zona", declaró Volker Turk, alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.

"Pero los rohinyá no tienen opciones. No hay ningún lugar al que huir", agregó.

Los rohinyá llevan décadas sufriendo persecución en Myanmar, de mayoría budista. Casi un millón de ellos viven en campos de refugiados en el distrito fronterizo bangladesí de Cox's Bazar tras huir en 2017 de una represión dirigida por el ejército en el estado de Rakáin, en la costa occidental.

El ataque del Ejército de Arakan en Maungdaw es el último de una ofensiva rebelde de meses de duración contra la Junta de Myanmar, que tomó el poder en un golpe de Estado en febrero de 2021 y ve cada vez más debilitada su posición en amplias zonas del país.

Unos 70.000 rohinyá en Maungdaw están atrapados a medida que se acercan los combates, dijo el lunes a Reuters Aung Kyaw Moe, viceministro de Derechos Humanos del Gobierno de Unidad Nacional en la sombra.

Un residente de Maungdaw que pidió no ser identificado por razones de seguridad dijo que "no tenemos dónde ir, ni zona segura, ni comida suficiente ni artículos de primera necesidad. Si nos obligan a marcharnos, no tendremos ningún lugar al que emigrar".

(Reporte de Gabrielle Tétrault-Farber en Ginebra y Ruma Paul en Daca; editado en español por Carlos Serrano)

