Jefe de Defensa de EE. UU. convoca al CEO de Anthropic para una conversación difícil, según Axios

23 feb (Reuters) - El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, convocó al presidente ejecutivo de la empresa de inteligencia artificial Anthropic, Dario Amodei, al Pentágono el martes para lo que se prevé que sea una conversación difícil sobre el uso militar de la herramienta de inteligencia artificial Claude, informó Axios el lunes, que citó fuentes que no identificó.

Reuters informó en exclusiva este mes que el Pentágono estaba presionando a las grandes empresas de inteligencia artificial (IA), incluidas OpenAI y Anthropic, para que pongan sus herramientas de IA a disposición de redes clasificadas sin muchas de las restricciones que aplican a otros usuarios.

También este mes, Axios informó que el Pentágono había estado considerando romper sus relaciones con Anthropic, debido a la insistencia de esta última en mantener las restricciones para el uso de sus modelos por parte del Ejército estadounidense, entre los que se incluye la IA Claude.

Según el artículo del lunes, los funcionarios de Defensa dicen que las conversaciones del Pentágono con Anthropic están a punto de romperse.

Un funcionario de Defensa de alto rango dijo al periódico que Anthropic sabe que no se trata de una "reunión para conocerse", según el artículo.

Un portavoz de Anthropic dijo que "estamos manteniendo conversaciones productivas, de buena fe", según Axios.

Reuters no pudo verificar inmediatamente el informe. El Pentágono, la Casa Blanca y Anthropic no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de Reuters. (Reporte de Angela Christy en Bangalore; edición en español de Javier López de Lérida)