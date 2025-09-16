Jefe de Derechos Humanos de la ONU dice que “se acumulan las pruebas” de “genocidio” en Gaza

LA NACION

Jefe de Derechos Humanos de la ONU dice que “se acumulan las pruebas” de “genocidio” en GazaTed Shaffrey - AP

El jefe de derechos humanos de la ONU afirmó este martes que "se acumulan las pruebas" de un "genocidio" en Gaza y exigió el fin de la "carnicería" en el territorio palestino.

"Vemos cómo se acumulan los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y, potencialmente, incluso más", declaró Volker Türk a AFP y a Reuters, y añadió: "Corresponde a la justicia decidir si se trata de un genocidio o no, y vemos que se acumulan las pruebas".

"El mundo entero clama por la paz. Los palestinos, los israelíes claman por la paz. Todo el mundo pide un alto y lo que vemos es una escalada continua que es completamente inaceptable", añadió Türk, que llamó a cesar esta "carnicería".

