Jefe de derechos humanos de ONU insta a EE. UU. a respetar el derecho internacional en la represión de la inmigración

Por Olivia Le Poidevin

GINEBRA, 23 ene (Reuters) - El jefe de derechos humanos de la ONU instó el viernes al Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a garantizar que sus políticas migratorias respeten los derechos individuales y el derecho internacional, citando preocupaciones sobre arrestos y detenciones arbitrarios e ilegales

"Las personas están siendo vigiladas y detenidas, a veces de forma violenta, incluso en hospitales, iglesias, mezquitas, tribunales, mercados, escuelas e inclusive dentro de sus propios hogares, a menudo por la mera sospecha de ser migrantes indocumentados", dijo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, en un comunicado

La ofensiva migratoria de Trump ha involucrado a unos 3.000 agentes federales enmascarados y fuertemente armados desplegados en la ciudad de Minneapolis, acorralando a sospechosos bajo acusaciones de que son peligrosos delincuentes que violan las leyes de inmigración, aunque a veces han atrapado a ciudadanos estadounidenses e inmigrantes respetuosos de la ley. La ciudad está en vilo después de que el 7 de enero un agente de inmigración disparara y matara a Renee Good, de 37 años, ciudadana estadounidense y madre de tres hijos. El vicepresidente JD Vance hizo una amplia defensa el jueves, afirmando que los "agitadores de extrema izquierda" y los funcionarios locales poco cooperativos eran los culpables del caos en las calles

Las operaciones estadounidenses de control de la inmigración han utilizado lo que parece ser una fuerza innecesaria o desproporcionada, afirmó Turk. Estas medidas solo deberían utilizarse como último recurso si una persona representa una amenaza inmediata para la vida, añadió

Turk afirmó que Estados Unidos debe cumplir el derecho internacional y que la aplicación de las leyes migratorias debe respetar las garantías procesales, y expresó su preocupación por el hecho de que, en algunos casos, las personas arrestadas o detenidas no hayan tenido acceso oportuno a asesoramiento jurídico

Pidió una investigación independiente sobre el creciente número de muertes bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Citó 30 muertes registradas en 2025 y seis en lo que va de año

Turk condenó lo que calificó de denigración rutinaria de migrantes y refugiados en Estados Unidos, que los presenta como delincuentes o una carga para la sociedad, y afirmó que aumenta su "exposición a la hostilidad xenófoba y al abuso". (Reportaje de Olivia Le Poidevin Edición de Gareth Jones Editado en español por Daniela Desantis)