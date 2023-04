Jefe de diplomacia europea aplaza viaje a China tras dar positivo al covid

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, anunció este miércoles que dio positivo al covid y que pospondrá un viaje a Pekín previsto del 13 al 15 de abril para preparar una cumbre de la Unión Europea y China.

"He dado positivo en el covid-19, así que lamentablemente tengo que posponer mi viaje a China. Me siento bien y no tengo síntomas", dijo Borrell en Twitter.

Borrell tenía previsto reunirse con los ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa de China.

AFP