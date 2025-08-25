Jefe de Donetsk dice que Rusia debe arrebatar un canal clave a Ucrania para resolver la crisis del agua

Por Pavel Klimov

DONETSK, UCRANIA BAJO CONTROL RUSO, 25 ago (Reuters) - El jefe de la región de Donetsk, ubicada en el este de Ucrania y controlada por Rusia, dijo que la crisis de agua que obliga a la gente a hacer cola ante los camiones cisterna solo puede solucionarse si Rusia toma el control total de la región, incluido un canal vital.

Donetsk es una de las cuatro regiones ucranianas que Rusia reclamó como suyas en 2022 en el marco de lo que calificó de "operación militar especial" defensiva, una afirmación que Kiev y la mayoría de los países occidentales rechazan por considerarla una apropiación ilegal de tierras.

Moscú controla actualmente alrededor del 75% de la región de Donetsk y las fuerzas rusas se enfrentan a una feroz resistencia ucraniana en su intento por hacerse con el resto.

La grave escasez de agua en la parte que controla, que según los residentes locales dificulta la realización de tareas cotidianas, se ha convertido en un quebradero de cabeza para Moscú, que quiere demostrar que su presencia está mejorando la vida de la población.

El mes pasado, un grupo de residentes envió una carta abierta al presidente ruso, Vladimir Putin, pidiéndole que interviniera en lo que calificaron de "catástrofe humanitaria y ecológica", y comentaristas ucranianos han señalado el problema para criticar la gobernanza rusa.

En declaraciones a Reuters en la ciudad de Donetsk, donde dijo que el agua del grifo sólo estaba disponible durante varias horas cada tres días, Denis Pushilin, el jefe de la región instalado por Rusia, describió la escasez como "delicada".

Pushilin, que apareció en la televisión estatal rusa este mes en una reunión en el Kremlin con Putin, que le interrogaba sobre la escasez, dijo que se habían enviado camiones cisterna y equipos de reparación desde Moscú y que se había construido una tubería para traer agua desde el río Don.

"(Pero) la situación es realmente difícil, ya que no tiene soluciones rápidas", declaró.

La única forma de solucionar el problema sería que Rusia tomara el control del resto de Donetsk, incluido un canal de la era soviética crucial para el suministro de agua, sugirió. (Reportaje de Pavel Klimov en Donetsk, Escrito por Andrew Osborn en Moscú, Editado en español por Juana Casas)