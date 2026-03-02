Jefe de Estado Mayor Conjunto de EE. UU. dice que llevará tiempo alcanzar los objetivos en Irán

WASHINGTON, 2 mar (Reuters) -

El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, dijo el lunes que se necesitará tiempo para alcanzar los objetivos militares en Irán y que se esperan más bajas estadounidenses.

La guerra aérea de Estados Unidos e Israel contra Irán se amplió el lunes sin que se vislumbre un final. El ejército estadounidense afirmó que las defensas aéreas de Kuwait derribaron por error tres aviones de combate F-15E estadounidenses durante un ataque iraní.

"No se trata de una operación puntual. Los objetivos militares que se han encomendado al CENTCOM y a la Fuerza Conjunta llevarán tiempo alcanzar y, en algunos casos, supondrán un trabajo difícil y arduo", declaró Caine a los periodistas.

Un cuarto miembro del ejército estadounidense murió el lunes a causa de las heridas sufridas en la operación estadounidense contra Irán.

Durante la misma rueda de prensa, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, afirmó que las operaciones militares contra Irán no conducirán a una "guerra sin fin" y que el objetivo es destruir los misiles, la marina y otras infraestructuras de seguridad de Teherán.

"Esto no es Irak. Esto no es interminable", afirmó Hegseth.

(Reporte de Phil Stewart, Idrees Ali y Doina Chiacu; editado en español por Carlos Serrano)