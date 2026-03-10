Jefe de Exxon afirma que empleados no esenciales en Oriente Medio han sido evacuados

Por Sheila Dang

HOUSTON, 10 mar (Reuters) - Exxon Mobil ha evacuado a los empleados no esenciales de sus operaciones en Oriente Medio, afirmó el martes el presidente ejecutivo Darren Woods en una entrevista, mientras continúa la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Algunas operaciones se han reducido para gestionar los niveles de inventario, ya que el tráfico a través del estrecho de Ormuz se ha visto afectado, dijo. Exxon es socio minoritario en proyectos petroleros en los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudita.

"Nuestra primera y máxima prioridad es garantizar la seguridad de nuestro personal, por lo que hemos evacuado a las personas que no eran fundamentales o esenciales para las operaciones a las que prestábamos apoyo", afirmó Woods.

El estrecho de Ormuz, una importante vía marítima por la que circula una quinta parte del suministro mundial de petróleo, se ha visto afectado por las amenazas de Irán de atacar a los petroleros que lo atraviesan.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el lunes con intensificar la guerra con Irán si este bloqueaba los envíos de petróleo desde Oriente Medio, aunque predijo un rápido fin del conflicto. (Reporte de Sheila Dang en Houston; edición de Chizu Nomiyama. Editado en español por Natalia Ramos)