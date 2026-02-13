Jefe de Fórmula E invita a Verstappen a probar coche eléctrico tras comentarios sobre monoplaza F1

Por Alan Baldwin

13 feb (Reuters) -

La Fórmula E ha invitado a Max Verstappen a probar su coche, después de que el cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1 dijera que su nuevo Red Bull no era muy divertido de conducir y que le parecía algo sacado de la serie eléctrica "con esteroides".

El neerlandés dejó claro durante las pruebas de F1 en Baréin el jueves que no era fan de la última generación de coches de F1 debido al equilibrio 50-50 entre el motor eléctrico y el de combustión y la necesidad de gestionar la energía.

El director general de la Fórmula E, Jeff Dodds, dijo a Reuters que había invitado al piloto de 28 años a Arabia Saudita, donde la serie eléctrica compite en Yeda el viernes y el sábado, para que pueda descubrir cómo eran realmente los coches.

"Anoche le envié un mensaje descarado para decirle que Yeda no está lejos de Baréin, así que 'iré a buscarte yo mismo si quieres probarlos'", dijo.

Dodds agregó que la próxima generación de coches de Fórmula E será más rápida que la actual y que la Gen 5 posterior probablemente será más rápida que un coche de F1.

La serie también se está alejando de sus orígenes urbanos, a medida que aumenta la velocidad, y se está fijando en circuitos familiares para los aficionados a la F1. Una versión ligeramente más larga del circuito Corniche de Yeda también acoge el Gran Premio de Fórmula Uno de Arabia Saudita.

"Probablemente esto se esté convirtiendo en algo en lo que Max disfrutaría mucho compitiendo", señaló Dodds.

Verstappen nunca ha conducido un coche de Fórmula E y no ha mostrado mucho interés en hacerlo, pero Dodds espera que eso cambie.

"Le daría la bienvenida para que viniera a pasar un rato en un coche Gen 4 y nos diera su opinión", dijo. "Creo que le impresionaría mucho. También es lo suficientemente inteligente como para saber que, si ese es el Gen 4, el Gen 5 probablemente superará con creces al que conduce actualmente".

La Fórmula E cuenta con varios expilotos de F1 y actuales pilotos de pruebas y desarrollo en su parrilla, y Dodds dijo que los equipos y pilotos de F1 estaban aprovechando su experiencia para familiarizarse con las técnicas necesarias para sacar el máximo partido a los nuevos coches de gran premio. (Reporte de Alan Baldwin. Editado en español por Daniela Desantis)