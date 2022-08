Jefe de Fox News denuncia a pequeño medio australiano por difamación

El director ejecutivo de la cadena estadounidense Fox News, Lachlan Murdoch, denunció al pequeño medio australiano Crikey por presuntamente difamarlo en un artículo de opinión sobre el asalto al Capitolio estadounidense del 6 de enero.

La querella se presentó el martes por la tarde ante un tribunal federal de Australia, apenas un día después de que Crikey publicara una serie de cartas amenazantes de los abogados de Murdoch por la publicación del texto en junio.

Director ejecutivo de Fox Corporation y copresidente de News Corp., Lachlan Murdoch es el primogénito del magnate australiano Rupert Murdoch, fundador de un imperio mediático que cuenta con The Wall Street Journal, The Sun y The Times, entre otros.

El controvertido artículo llevaba el título "Trump es un traidor desquiciado confirmado y Murdoch es su coconspirador no acusado".

Aunque no especificaba a qué Murdoch se refería, mencionaba en el párrafo final a "los Murdoch y a su grupo de venenosos comentaristas de Fox News".

Esta cadena televisiva suele mostrarse afín al Partido Republicano y, en especial, al expresidente Donald Trump, cuya salida de la Casa Blanca quedó marcada por el asalto al Capitolio de cientos de sus simpatizantes.

Los abogados del magnate aseguraban en las cartas a Crikey que su cliente era difamado 22 veces en el artículo.

Aunque inicialmente el medio retiró el artículo de su web como "gesto de buena voluntad", el texto volvió a publicarse en medio de la disputa legal.

"Tenemos ganas de defender nuestro periodismo independiente de interés público ante los considerables recursos de Lachlan Murdoch", dijeron su editor Peter Fray y su presidente Eric Beecher.

La historia tuvo fuerte repercusión en Australia, donde los Murdoch conservan una influyente posición en el panorama mediático.

