Jefe de gabinete del primer ministro británico Starmer dimite por consecuencias sobre Mandelson

LONDRES, 8 feb (Reuters) - El jefe de gabinete del primer ministro británico Keir Starmer, Morgan McSweeney, renunció, dijo en un comunicado el domingo, mientras se intensifica la presión sobre Starmer por su decisión de nombrar a Peter Mandelson como embajador en Estados Unidos.

Starmer enfrenta lo que se considera ampliamente como la mayor crisis de sus 18 meses en el poder por su decisión de enviar a Mandelson a Washington en 2024, después de que los archivos mostraran el alcance de la relación de Mandelson con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

McSweeney, el asesor más cercano de Starmer y ampliamente considerado como uno de los arquitectos del éxito de Starmer en las elecciones británicas de julio de 2024, dijo en una declaración que había estado estrechamente involucrado en el nombramiento de Mandelson.

"La decisión de nombrar a Peter Mandelson fue errónea. Ha dañado a nuestro partido, a nuestro país y la confianza en la política misma", dijo McSweeney en una declaración publicada en X por corresponsales políticos.

"Cuando me lo pidieron, le aconsejé al Primer Ministro que hiciera ese nombramiento y asumo toda la responsabilidad por ese consejo".

