Jefe de gobierno alemán llama a "reparar" la relación de Europa con EEUU

El canciller alemán Friedrich Merz llamó este viernes a reparar la relación entre Estados Unidos y Europa, en un mensaje en inglés dirigido a Washington durante la Conferencia de Seguridad de Múnich.

"En la era de la rivalidad entre grandes potencias, ni siquiera Estados Unidos será lo suficientemente poderoso como para ir por su cuenta", dijo Merz cambiando su discurso al inglés para dirigirse directamente a Washington.

"Queridos amigos, ser parte de la OTAN no es solo la ventaja competitiva de Europa. También es la ventaja competitiva de Estados Unidos. Así que reparemos y revitalicemos juntos la confianza transatlántica. Nosotros, los europeos, estamos haciendo nuestra parte".