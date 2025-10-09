Jefe de Hamás dice que recibieron garantías que confirman el fin de la guerra

EL CAIRO, 9 oct (Reuters) -

El jefe de Hamas en el exilio, Khalil Al-Hayya, dijo el jueves que el grupo ha recibido garantías de Estados Unidos, mediadores árabes y Turquía de que la guerra en Gaza ha terminado definitivamente.

Israel y el grupo militante palestino Hamás firmaron el jueves un acuerdo para cesar el fuego y liberar a rehenes israelíes a cambio de prisioneros palestinos, en la primera fase de la iniciativa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra de dos años en Gaza que ha trastornado Oriente Medio.

Según el acuerdo, cesarán los combates, Israel se retirará parcialmente de Gaza y Hamás liberará a los 48 rehenes restantes que capturó en el ataque que precipitó la guerra, a cambio de prisioneros en poder de Israel. En la Casa Blanca, Trump dijo que creía que conduciría a una "paz duradera".

Se espera que Hamás libere a los 20 rehenes vivos de una sola vez, 72 horas después de que comience el alto el fuego.

Hayya, que sobrevivió a un intento de Israel de matarle a él y a otros dirigentes de Hamás en Qatar hace un mes, dijo que el acuerdo firmado por Hamás con Israel pone fin a la guerra en Gaza, abre un paso fronterizo clave con Egipto y considera la liberación por Israel de todas las mujeres y niños palestinos encarcelados.

Además, Israel liberará a 250 palestinos que cumplen largas condenas en cárceles israelíes, así como a otros 1700 que han sido detenidos desde que estalló la guerra el 7 de octubre de 2023, dijo Hayya. (Reportaje de Nidal Al Mughrabi, Ahmed Tolba y Yomna Ehab. Editado en español por Natalia Ramos y Juana Casas)