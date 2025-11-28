Jefe de inteligencia de Colombia dice que cooperación con CIA es "fluida" pese a tensiones con EE. UU.

El jefe de la agencia civil de inteligencia de Colombia, Jorge Lemus, dijo el viernes que la colaboración con la CIA y otras agencias estadounidenses es "completamente fluida" pese a las tensiones entre los presidentes de los dos países.

En una entrevista con la AFP, el titular de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) afirmó que la colaboración sigue "exactamente igual" a pesar de las sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump al presidente izquierdista Gustavo Petro.

También calificó como un "montaje" los chats publicados en una reciente investigación de Caracol Televisión, que sugieren vínculos entre altos funcionarios colombianos y un líder guerrillero.

En medio del mayor escándalo de espionaje en el gobierno de Petro, Lemus dijo que en las conversaciones entre disidentes reveladas hay indicios de un "montaje", pero negó que la CIA filtrara esa información a los medios como había sugerido inicialmente el mandatario colombiano.

Una estrecha cooperación por décadas en seguridad entre Colombia y Estados Unidos se vio interrumpida el mes pasado cuando Washington impuso sanciones a Petro y lo acusó de ayudar a narcotraficantes.

Petro, un exguerrillero que transicionó a la política tras firmar la paz en 1990, critica duramente las "ejecuciones extrajudiciales" de presuntos narcotraficantes en aguas internacionales del Pacífico y el Caribe por orden de la Casa Blanca y advirtió que Colombia ya no compartiría inteligencia con ese país.

Pero el intercambio de información entre ambas naciones se mantiene como de costumbre, según Lemus. "Ellos nos están colaborando mucho. Nosotros también".

"No solamente con la CIA. Con todas las agencias de inteligencia de Estados Unidos, (la comunicación) es completamente fluida", dijo.

"Al fin y al cabo, todos estamos peleando contra el narcotráfico", señaló.

Añadió que este año Colombia ha destruido cerca de 10.000 laboratorios de cocaína. "Muchas veces en conjunto con ellos, de la mano" con Estados Unidos, indicó.

Petro insiste en que durante su gobierno se han hecho incautaciones récord de drogas, por lo que considera injustas las sanciones estadounidenses.

vd/mr