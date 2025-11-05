Jefe de JPMorgan dice que Argentina podría no necesitar un préstamo bancario

Por Tatiana Bautzer

DETROIT, EEUU, 5 nov (Reuters) -

Argentina podría no necesitar en última instancia un préstamo bancario, dijo el miércoles el presidente ejecutivo de JPMorgan, Jamie Dimon, quien añadió que el presidente argentino, Javier Milei, está haciendo un buen trabajo al revisar la problemática economía del país.

En declaraciones a Reuters en Detroit, Dimon también dijo que cree que la Reserva Federal de Estados Unidos seguirá siendo independiente, aunque subrayó que el presidente estadounidense, Donald Trump, seguirá diciendo lo que piensa y que ningún presidente está a favor de tasas de interés altas.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo el mes pasado que el departamento estaba trabajando con bancos y fondos de inversión para crear un mecanismo de US$20.000 millones para invertir en la deuda soberana de Argentina.

Sin embargo, un grupo de bancos estadounidenses, entre ellos JPMorgan, Bank of America y Goldman Sachs, se han mostrado reticentes a prestar esa cantidad a Argentina sin garantías o avales.

Dimon, que dirige el mayor banco estadounidense, dijo que un préstamo bancario puede ser innecesario, pero que los prestamistas están dispuestos a ayudar.

El partido de Milei se alzó con la victoria en las elecciones legislativas del mes pasado, en las que los votantes le otorgaron un mandato para seguir impulsando su reforma radical de la economía a pesar del descontento con sus medidas de austeridad.

Milei es "una fuerza de la naturaleza" que está trabajando para deshacer décadas de malas políticas que redujeron la importancia relativa de Argentina en la economía mundial, añadió Dimon.

Sus políticas han reducido la inflación y aumentado el crecimiento, y Dimon dijo que el país podría disfrutar de US$100.000 millones en inversión extranjera si logra continuar con las reformas, sin detallar el origen de esa cifra. (Reporte de Tatiana Bautzer en Detroit y Nivedita Balu en Toronto Edición en español de Javier López de Lérida)