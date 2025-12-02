Jefe de la AMA pide unidad contra el dopaje

El presidente de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), Witold Banka, lanzó este martes un llamado a la unidad para oponerse, entre otras cosas, a los Juegos Mejorados (Enhanced Games) que se celebrarán dentro de unos meses en Estados Unidos, país con el que la instancia mantiene relaciones muy tensas.

"Se ha puesto a prueba esta unidad", declaró Banka durante la ceremonia de apertura de la sexta Conferencia Mundial sobre el Dopaje en el Deporte de la AMA, que se celebra esta semana en la ciudad de Busan, Corea del Sur.

"Recientemente, algunas voces han optado por la confrontación en lugar de la cooperación, hablando como si sus naciones o instituciones estuvieran por encima de las demás, como si solo ellos actuaran con integridad", continuó Banka bajo la mirada de la nueva presidenta del COI, Kristy Coventry.

Sin mencionarlo directamente, el dirigente polaco se refería a Estados Unidos, con quien las relaciones son pésimas desde que la AMA dejara sin castigo a 23 nadadores chinos que dieron positivo en 2021.

La AMA decidió exonerar de sanción a estos deportistas tres años después del escándalo y justo a tiempo para que algunos de los nadadores pudieran participar en los Juegos de París, lo que provocó la ira de Estados Unidos, que decidió en enero de 2025 dejar de aportar su contribución financiera a la institución que lucha contra el dopaje.

El jefe de la Agencia Antidopaje Estadounidense (USADA), Travis Tygart, muy crítico con la AMA incluso antes de este caso, ha multiplicado desde entonces las críticas hacia la institución.

Además, en mayo de 2026, Las Vegas será el escenario de los Enhanced Games, una nueva competición donde el dopaje estará regulado y admitido.

"La lucha contra el dopaje no pertenece ni a una nación ni a una persona. Mantengámonos unidos, no divididos por fronteras o ideologías, sino unidos por la responsabilidad", concluyó Banka.

