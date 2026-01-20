Jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela dice que reforma petrolera incluirá modelo de asociación

20 ene (Reuters) - El jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, dijo el martes que la reforma de la principal ley petrolera del país, que se debatirá por primera vez el jueves, se basará en una estructura de asociación introducida por primera vez durante el Gobierno de Nicolás Maduro, aunque no proporcionó detalles.

La presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, dijo la semana pasada a los legisladores que el Gobierno apoyaba los cambios en la ley de hidrocarburos para impulsar la inversión extranjera.

La ley tiene un modelo de contrato único, empresas mixtas controladas por la estatal PDVSA, pero el país ha ido introduciendo en los últimos años los denominados contratos de participación productiva para nuevas asociaciones, cuyos términos no se han revelado por completo.

Esos contratos son un elemento fundamental que debe reflejarse en la reforma de la ley, declaró Rodríguez a periodistas.

