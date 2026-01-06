Jefe de la diplomacia israelí visita Somalilandia tras reconocimiento por parte de Israel

El ministro israelí de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, llegó este martes a Somalilandia en la primera visita de alto nivel desde que Israel reconoció oficialmente a esta región separatista del Cuerno de África, informó la presidencia del territorio.

"Una delegación encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar, aterrizó en Hargeisa. Fue recibido en el aeropuerto por responsables del gobierno", indicó la presidencia en un comunicado.

Israel reconoció oficialmente a Somalilandia el 26 de diciembre pasado, siendo el primer país en aceptarlo como un Estado independiente que se separó de Somalia en 1991.

Si bien Israel invocó el 30 de diciembre su derecho a "mantener relaciones diplomáticas" con los países de su elección, su decisión fue criticada por numerosos países de África y del mundo musulmán y fue vista como un ataque contra la soberanía somalí.

El presidente de Somalia, Hasan Sheikh Mohamud, afirmó el miércoles que Somalilandia había aceptado tres condiciones de Israel para su reconocimiento: el reasentamiento de palestinos en su territorio, el establecimiento de una base militar en el golfo de Adén y su adhesión a los Acuerdos de Abraham para normalizar sus relaciones con Israel.

Las dos primeras acusaciones fueron calificadas de "falsas" el jueves por el ministerio de Relaciones Exteriores de Somalilandia, que sostuvo que el acuerdo entre ambos países es "puramente diplomático".

"El reconocimiento del país y la llegada de Israel no causarán violencia, no traerán conflictos ni perjudicarán jamás a nadie", había afirmado a finales de diciembre el ministro de la Presidencia de Somalilandia, Khadar Husein Abdi.

"Esto no perjudicará ni a Somalia, ni a los árabes, ni a nadie", aseguró, añadiendo que la cooperación con Israel se haría "en los ámbitos de la mejora de nuestra economía, de la producción agrícola, en los que Israel destaca, y del agua".

Analistas consideran también que una alianza con Somalilandia resulta especialmente ventajosa para Israel debido a su posición estratégica en el estrecho de Bab el Mandeb, frente a los rebeldes hutíes de Yemen, apoyados por Irán y que han llevado a cabo numerosos ataques contra Israel desde el inicio de la guerra en Gaza.