Jefe de la escudería ferrari dice que no está preocupado por la velocidad de hamilton

Por Alan Baldwin

DOHA, 2 dic (Reuters) - Los problemas de Lewis Hamilton en Mercedes no preocupan a sus futuros empleadores, Ferrari, según afirmó el jefe del equipo, Fred Vasseur.

El siete veces campeón del mundo de Fórmula Uno terminó en el duodécimo puesto en Qatar el domingo, la última carrera del británico de 39 años antes de su despedida de Mercedes en Abu Dabi el próximo fin de semana. También terminó décimo en Brasil el mes pasado y undécimo en el sprint del sábado.

Preguntado después de la carrera en el circuito de Lusail sobre si le preocupa la forma de Hamilton de cara al próximo año, Vasseur, respondió: "En absoluto. Echo un vistazo a las 50 vueltas que dio en Las Vegas, saliendo décimo (...) y no estoy preocupado en absoluto".

Hamilton terminó segundo el 24 de noviembre en Las Vegas, en un uno-dos de Mercedes liderado por George Russell.

Hamilton sufrió dos penalizaciones el domingo, una de cinco segundos por salida falsa y otra por exceso de velocidad en el pit lane, además de un pinchazo.

En un momento dado, claramente harto, intentó retirar su bólido, pero su ingeniero de carrera rechazó la petición porque la penalización se trasladaría a Abu Dabi si no se cumplía.

El británico, que cumplirá 40 años en enero, ha sido superado 18-5 por Russell esta temporada y 5-1 en los sprints, pero también ha ganado dos grandes premios.

"Sé que todavía lo tengo. Es sólo que el auto no va más rápido. Pero definitivamente sé que lo tengo. No tengo ninguna duda", dijo Hamilton el sábado. "Sigo en pie, no es cómo te caes, es cómo te vuelves a levantar, así que me levantaré mañana y lo intentaré de nuevo la semana que viene".

(Editado en español por Carlos Serrano)

Reuters