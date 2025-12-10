Jefe de la Fed dice que inflación sobre la meta se debe a los aranceles de Trump

10 dic (Reuters) -

El jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo el miércoles que el actual rebasamiento del objetivo de inflación del 2% del banco central es principalmente resultado de las alzas de impuestos a la importación del presidente Donald Trump.

"Son realmente los aranceles los que están causando la mayor parte del rebasamiento de la inflación", dijo Powell tras la última reunión de la Fed, reiterando su expectativa de que el impacto de los gravámenes en la inflación probablemente sea un "aumento de precios de una sola vez".

(Reporte de Michael S. Derby. Editado en español por Javier Leira)