Jefe de la NOC libia dice que 40.000 empresas mostraron interés en la actual ronda de licitaciones
- 1 minuto de lectura'
ABU DABI, 5 nov (Reuters) - El director de la Corporación Nacional del Petróleo de Libia (NOC) dijo el miércoles que unas 40 empresas mostraron interés en participar en la actual ronda de licitaciones de derechos de exploración petrolífera del país norteafricano.
Libia ofrece 22 áreas para la exploración y explotación de petróleo en su primera ronda de licitaciones de este tipo en más de 17 años, tras un prolongado periodo de conflicto armado y agitación política.
"Libia es hoy un país muy estable", afirmó Masoud Suleiman en la conferencia sobre energía ADIPEC de Abu Dabi. "Nuestras puertas están abiertas de par en par para los inversores".
La nueva ronda de licitaciones, anunciada el 3 de marzo, se produce en un momento en que el segundo mayor productor de petróleo de África, miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, trata de aumentar su producción de crudo.
Suleiman añadió que la producción actual de Libia ronda los 1,4 millones de barriles por día.
(Reporte de Yousef Saba, Jana Choukeir y Sara Elsafty; escrito por Ahmed Elimam; editado en español por Carlos Serrano)
