Jefe de la OMS exige fin de los ataques a la asistencia sanitaria tras asalto a hospital de Gaza

GINEBRA, 25 ago (Reuters) - El director de la Organización Mundial de la Salud pidió el lunes que cesen los ataques contra la atención sanitaria después de que las autoridades palestinas dijeran que al menos 20 personas habían muerto en una embestida israelí contra un hospital en el sur de Gaza.

"Mientras la población de #Gaza pasa hambre, su ya limitado acceso a la atención sanitaria se ve aún más perjudicado por los repetidos ataques", declaró en X el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"PAREN los ataques contra la atención sanitaria. ¡Alto el fuego ya!".

Dijo que 50 personas también habían resultado heridas en los ataques, incluidos pacientes en estado crítico que ya habían estado recibiendo atención. (Reportaje de Emma Farge, Edición de Timothy Heritage, Editado en español por Juana Casas)