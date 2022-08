Jefe de la onu busca un "espíritu de compromiso" en la iniciativa sobre granos en ucrania

LEÓPOLIS, Ucrania, 18 ago (Reuters) - El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó el jueves a Rusia y Ucrania a mostrar un "espíritu de compromiso" para garantizar el éxito del acuerdo que permitió a Kiev reanudar las exportaciones de granos desde sus puertos del mar Negro.

Guterres dijo, tras las conversaciones en la ciudad de Leópolis, que 21 barcos habían partido de los puertos ucranianos en virtud del acuerdo en menos de un mes, y que 15 buques habían salido de Estambul hacia Ucrania para cargarse de grano y otros alimentos.

"Desde la invasión rusa de Ucrania, he sido claro: no hay solución a la crisis alimentaria mundial si no se garantiza el pleno acceso mundial a los productos alimentarios de Ucrania y a los alimentos y fertilizantes rusos", dijo Guterres a periodistas.

"Hago un llamado para que esto continúe y para que se superen todos los obstáculos con un espíritu de compromiso y se resuelvan permanentemente todas las dificultades", destacó el funcionario, quien añadió que las iniciativas en situaciones de conflicto son "intrínsecamente frágiles" y deben apoyarse constantemente.

En virtud del acuerdo marco del 22 de julio, negociado por Turquía y las Naciones Unidas, Ucrania pudo reanudar a principios de agosto las exportaciones desde sus puertos del mar Negro, que habían estado paralizadas durante cinco meses a causa de la invasión rusa del 24 de febrero.

"Hemos visto señales de que los mercados mundiales de alimentos están empezando a estabilizarse", dijo Guterres. "Sin embargo, no nos hagamos ilusiones: queda mucho camino por recorrer antes de que esto se traduzca en la vida cotidiana de la gente en su panadería local y en sus mercados".

"Sacar alimentos y fertilizantes de Ucrania y Rusia en mayores cantidades es crucial para calmar aún más los mercados de productos básicos y bajar los precios", remarcó. (Reporte de Andrea Shalal, redacción de Timothy Heritage. Editado en español por Javier Leira)