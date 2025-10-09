LA NACION

Jefe de la ONU celebra el acuerdo sobre Gaza como una vía hacia el Estado palestino

9 oct (Reuters) - El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, acogió con satisfacción el acuerdo alcanzado el jueves para garantizar el alto el fuego y la liberación de rehenes en Gaza y dijo que representa un camino hacia la autodeterminación del pueblo palestino. "Insto a todos a aprovechar esta oportunidad trascendental para establecer un camino político creíble hacia delante", dijo Guterres en Naciones Unidas. "Un camino hacia el fin de la ocupación, el reconocimiento del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino y el logro de una solución de dos Estados".

El jefe de la ONU presionó para que los trabajadores humanitarios tengan acceso pleno y sostenido a Gaza, donde el bombardeo israelí que siguió al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 ha creado una crisis humanitaria y ha desplazado a millones de personas.

"Las Naciones Unidas están dispuestas a prestar todo su apoyo", dijo Guterres. "Nosotros y nuestros socios estamos preparados para movernos, ahora". "Contamos con la experiencia, las redes de distribución y las relaciones comunitarias necesarias para actuar. Los suministros están listos y nuestros equipos están a la espera".

Guterres elogió a Estados Unidos, Qatar, Egipto y Turquía por su papel en este "avance desesperadamente necesario" y pidió que se garantice un alto el fuego permanente. (Reportaje de Doina Chiacu; Edición de Chizu Nomiyama)

