Jefe de la ONU condena "con firmeza" ataque que mató a seis cascos azules en Sudán

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó este sábado "con firmeza" el ataque con drones que mató a seis cascos azules originarios de Bangladés en una ciudad asediada por paramilitares en Sudán.

"Condeno con firmeza el horrible ataque con drones que ha tenido como objetivo la base logística de las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU en Kadugli, en Sudán", declaró en un comunicado.

Kadugli se sitúa en Kordofán del Sur, una región que se convirtió recientemente en el epicentro de los combates en la guerra que opone al ejército con los paramilitares.

Bangladés también condenó "firmemente" el ataque.

El ministerio bangladesí de Relaciones Exteriores pidió a la ONU "garantizar una atención óptima" de los militares heridos.

La Fuerza Interina de Seguridad de Naciones Unidas para Abyei (Fisnua) informó a un corresponsal de la AFP que se registró un ataque "con drones" contra el campamento de la Fisnua en Kadugli, situado a unos 200 km de Abyei.

"Seis soldados murieron y seis resultaron heridos, cuatro de ellos de gravedad", declaró esta fuerza.

En un comunicado, el dirigente interino de Bangladés, Muhammad Yunus, se dijo "profundamente triste".

El ataque fue atribuido a las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) por el gobierno sudanés pro-ejército.

En un comunicado, el Consejo de Soberanía, dirigido por el general Abdel Fattah al Burhan, jefe del ejército, calificó el ataque de "escalada peligrosa".

La guerra, que estalló en abril de 2023, ha causado varias decenas de miles de muertos y provocó el desplazamiento de millones de personas, provocando lo que la ONU califica de "peor crisis humanitaria del mundo".