Jefe de la onu eleva la alerta sobre ucrania y el clima para 2023

Por Michelle Nichols

NACIONES UNIDAS, 6 feb (Reuters) - El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, dijo el lunes a los productores de combustibles fósiles que "no deberían estar en el negocio" a menos que tengan un objetivo creíble de emisiones netas cero, y advirtió de que el mundo se encamina hacia una "guerra más amplia" a causa de Ucrania.

En un discurso ante los 193 miembros de la Asamblea General de la ONU en el que presentó sus prioridades para 2023, Guterres también pidió "un nuevo momento Bretton Woods", en referencia a la conferencia de 1941 que dio lugar a la creación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Guterres lleva tiempo impulsando cambios para favorecer a las naciones en desarrollo en las instituciones financieras mundiales y manifest√°ndose a favor de la lucha frente el cambio clim√°tico.

"Tengo un mensaje especial para los productores de combustibles fósiles y sus cómplices, que se apresuran a aumentar la producción y a obtener enormes beneficios: Si no son capaces de establecer un rumbo creíble hacia la reducción neta a cero, con objetivos para 2025 y 2030 que cubran todas sus operaciones, no deberían estar en el negocio", dijo Guterres.

"Su principal producto es nuestro principal problema", a√Īadi√≥. "Necesitamos una revoluci√≥n de las renovables, no un resurgimiento autodestructivo de los combustibles f√≥siles".

Los pa√≠ses est√°n bajo presi√≥n para reducir las emisiones a la mitad para 2030 y a cero para 2050, el √ļnico camino para mantener el calentamiento global dentro de los 1,5 grados cent√≠grados. Guterres ha convocado una cumbre sobre la ambici√≥n clim√°tica en septiembre.

En cuanto al sistema financiero mundial, Guterres pidió un nuevo compromiso para elevar las "necesidades dramáticas" y las voces de los países en desarrollo. También dijo que es necesaria una nueva arquitectura de la deuda que abarque el alivio y la reestructuración de la deuda de los países vulnerables.

Guterres se dirigi√≥ a la Asamblea General pocas semanas antes del primer aniversario, el 24 de febrero, de la invasi√≥n rusa de Ucrania, que, seg√ļn dijo, est√° "infligiendo un sufrimiento indecible al pueblo ucraniano, con profundas implicaciones globales".

"Las perspectivas de paz siguen disminuyendo. Las posibilidades de una mayor escalada y derramamiento de sangre siguen creciendo", dijo Guterres. "Me temo que el mundo no camina son√°mbulo hacia una guerra m√°s amplia. Me temo que lo est√° haciendo con los ojos bien abiertos". (Reporte de Michelle Nichols; Editado en espa√Īol por Javier Leira)

