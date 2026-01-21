Jefe de la OTAN defiende "diplomacia ponderada" para abordar crisis de Groenlandia

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, estimó este miércoles que la "diplomacia ponderada" es la única manera de abordar la crisis de Groenlandia después de que Estados Unidos amenazara con anexionar este territorio autónomo danés.

"Veo que en este momento hay tensiones, no cabe duda. De nuevo, no voy a hacer comentarios al respecto, pero puedo asegurarles que la única forma de lidiar con esto es, al fin y al cabo, a través de una diplomacia ponderada", dijo Rutte en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza.

"Pueden tener la seguridad de que estoy trabajando en este asunto entre bastidores, pero no puedo hacerlo en público", agregó.

El secretario general de la OTAN tiene previsto reunirse con Trump en Davos.

Rutte ha intentado desviar el interés de Trump en la isla de Groenlandia hacia un debate más amplio en la OTAN, sobre el refuerzo de la seguridad en el Ártico.

"En cuanto al Ártico, creo que el presidente Trump lleva razón. Otros líderes de la OTAN llevan razón. Tenemos que defender el Ártico", dijo.

Rutte desestimó los temores de que la crisis sobre Groenlandia pudiera provocar el colapso de la alianza, creada hace 76 años.

"La OTAN es crucial, no solo para la defensa de Europa, sino también para la defensa de Estados Unidos", apuntó.

"Para que Estados Unidos esté seguro, es necesario un Ártico seguro, un Atlántico seguro y una Europa segura", explicó.

Rutte también respondió a los repetidos comentarios de Trump que ponen en duda que Europa ayude a defender a Estados Unidos si se lo pide. "Le digo, sí, lo harán", afirmó.

"No tengo ninguna duda de que Estados Unidos acudirá al rescate aquí, y nosotros iremos al rescate de Estados Unidos", comentó.

El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, dijo que cree que se puede encontrar una solución diplomática a la controversia sobre Groenlandia.

Hay "dos corrientes de pensamiento. Una es desescalar, y la otra es escalar para luego desescalar. Y creo que, al fin de cuentas, encontraremos una salida", comentó en Davos.

Trump ha amenazado con imponer aranceles a los aliados europeos que se opongan a sus planes sobre Groenlandia, lo que ha llevado a la UE a considerar contramedidas comerciales contra Washington.